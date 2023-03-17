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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Моряки РФ, КНР и Ирана отрабатывают тактическое маневрирование в Оманском заливе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Участники российско-китайских-иранских морских учений "Морской пояс безопасности - 2023" вышли в море для решения практических задач, сообщил Северный флот в пятницу.

"Корабли - участники учения вышли в море. В настоящее время отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" в Оманском заливе отрабатывает совместное тактическое маневрирование с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанжинг", фрегатами "Саханд" и "Джамаран", корветом "Баяндор" и другими кораблями и судами военно-морских сил Ирана", - сказано в сообщении.

Торжественная церемония открытия учений состоялась в Иране накануне, 16 марта.

Россия Иран Китай Оманский залив
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