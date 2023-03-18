Северный флот сообщил о завершении военно-морских учений РФ, Китая и Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В акватории Аравийского моря завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана, сообщил в субботу Северный флот.

"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось трехстороннее военно-морское учение", - сказали в пресс-службе флота.

Сообщается, что на учении были выполнены артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время огнем артиллерии были поражены воздушные цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.

РФ на учении представлял отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама". От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец "Нанжинг", от ВМС Ирана - фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери" и другие корабли и суда.

Кроме того, как сообщил Северный флот, фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", после окончания морской части учения совершил деловой заход в порт Чахбехар "для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия".