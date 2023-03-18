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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Северный флот сообщил о завершении военно-морских учений РФ, Китая и Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В акватории Аравийского моря завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана, сообщил в субботу Северный флот.

"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось трехстороннее военно-морское учение", - сказали в пресс-службе флота.

Сообщается, что на учении были выполнены артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время огнем артиллерии были поражены воздушные цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.

РФ на учении представлял отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама". От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец "Нанжинг", от ВМС Ирана - фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери" и другие корабли и суда.

Кроме того, как сообщил Северный флот, фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", после окончания морской части учения совершил деловой заход в порт Чахбехар "для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия".

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей")

Северный флот Аравийское море Китай Иран
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