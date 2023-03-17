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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

США надеются на разговор Си Цзиньпина с Зеленским после визита в Москву

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон надеется, что после визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин проведет обмен мнениями по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы надеемся, что председатель Си Цзиньпин свяжется с президентом Украины Зеленским, потому что мы продолжаем верить, что очень важно, чтобы он выслушал и украинскую сторону", - приводят слова Кирби западные СМИ.

Он также выразил опасения в связи с тем, что предложения Китая по решению конфликта на Украине, по мнению США, могут быть выгодны только российской стороне.

Кирби добавил, что пока президент США Джо Байден не планирует проводить телефонный разговор с китайским коллегой.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Состоится подписание ряда важных двусторонних документов, сообщила пресс-служба Кремля.

США Китай Украина Си Цзиньпин Владимир Зеленский
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