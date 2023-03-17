Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Состоится подписание ряда важных двусторонних документов, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в марте на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР. Его переизбрание третий раз подряд стало возможным после внесения изменений в конституцию: из нее убрали положение, в соответствии с которым председатель КНР имел право занимать этот пост только два пятилетних срока.