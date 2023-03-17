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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Таиланд планирует продлить безвизовое пребывание туристов до 45 дней

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Таиланда планируют продлить режим безвизового пребывания иностранных туристов в стране в течение 45 дней, действующий до 31 марта 2023 года. Также в этом году для россиян могут заработать электронные визы. Об этом сообщил журналистам в пятницу замруководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чиасамут.

"Раньше туристы, прибывая в страну без виз, могли оставаться 30 дней. С 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года этот срок был увеличен до 45 дней. Сейчас мы планируем продлить это расширение до конца 2023 года", - сообщил он.

Кроме того, по словам представителя ТАТ, Таиланд планирует ввести электронные визы (e-visa) для российских туристов. Чиасамут пояснил, что сейчас российские туристы, если они хотят провести в Таиланде больше 45 дней, должны получать визу в посольстве в Москве. В этом случае они могут оставаться в Таиланде 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Консульский сбор составляет около 1000 бат, или около 2 тыс. рублей.

"Такие же условия будут действовать для электронных виз – 60 дней пребывания с возможностью продления еще на 30. Они уже введены для граждан 29 стран, а в этом году к ним может добавиться Россия", - сказал он.

Таиланд
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