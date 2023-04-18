Более 600 тысяч российских туристов отдохнули в Таиланде с начала года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Более 600 тысяч российских туристов прибыли в Таиланд с 1 января по 15 апреля 2023 года, по итогам 5,5 последних месяцев турпоток приближается к миллиону, сообщила во вторник замглавы представительства Тайского управления по туризму (ТАТ) в Москве Чатчадарач Кулахонг.

"На 15 апреля Россия занимает третью позицию по статистике въезда в страну после Малайзии и Китая. С 1 января по 15 апреля более 600 тыс. российских туристов посетили Таиланд, и мы надеемся, что количество россиян будет расти и дальше", - сказала она на конференции.

Руководитель службы маркетинга ТАТ Константин Кинель добавил, что еще несколько дней назад Россия занимала второе место по въезду после Малайзии, которая граничит с Таиландом. Он подчеркнул, что китайские туристы смогли вырваться вперед только в апреле, с окончанием высокого зимнего сезона для направления на российском рынке.

По словам Кинеля, Россия показывает очень высокие результаты по сравнению с другими странами.

"Суммарно с 1 ноября по 15 апреля число российских туристов в Таиланде превысило 800 тыс. человек. Это немало на фоне других стран, когда потоки из Германии, Великобритании и даже США измеряются 70-80-ю тысячами", - заметил представитель ТАТ.

Он подчеркнул, что такой резкий рост турпотока на направлении стал заслугой российских туроператоров, "которые не побоялись ставить чартерные программы и восстанавливать турпоток, и, конечно, это заслуга "Аэрофлота", который летал не только из Москвы, но и еще четырех городов Сибири и Дальнего Востока".

По его словам, зимой рейсы выполнялись из 15 городов РФ в четыре аэропорта Таиланда, что и позволило быстро нарастить турпоток Он добавил, что сейчас ТАТ проводит работу с авиакомпаниями с целью максимально сохранить авиаперевозку в страну на летний сезон, так как спрос остается высоким.

"Но, к сожалению, в "Аэрофлоте" считают, что Турция будет более эффективна, поэтому авиакомпания перевела все свои большие "Боинги" на это направление. В летнем сезоне авиакомпания будет выполнять по три рейса в неделю в Бангкок и на Пхукет. Плюс один рейс в неделю S7 из Иркутска в Бангкок", - сказал представитель ТАТ.

Кинель также заявил, что туристический сбор, который планируется ввести с 1 июня в Таиланде, будет включен в стоимость авиабилета.

Как сообщалось, размер сбора составит 300 бат (около 700 рублей). Он будет направлен на развитие туристской инфраструктуры и медицинские страховки для туристов.

Он добавил, что все ограничения на въезд в Таиланде отменены. Туристам не нужны сертификаты вакцинации, ПЦР-тесты.

"Не нужно даже заполнять миграционные карты - их заполняет на въезде иммиграционный офицер. Что касается максимального срока пребывания россиян в стране, зимой он составлял 45 дней, а с 31 марта - 30. Но это вопрос политики. Послабление планировали продлить на летний сезон, но в конце марта тайское правительство в полном составе ушло в отставку. 14 мая будут всеобщие выборы, появится новое правительство, и оно рассмотрит продление 45-дневного срока пребывания иностранных туристов", - сказал Кинель.