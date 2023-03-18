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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что в ближайшие дни его могут арестовать, пишет в субботу The Hill.

Издание отмечает, что Трамп связывает такое мнение с тем, что прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится вынести решение о выдвижении обвинений против него в рамках "дела Сторми Дэниелс".

"В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп написал, что "утечки" указывают на то, что кандидат от республиканцев и бывший президент США будет арестован во вторник на следующей неделе", - отмечает The Hill.

"Протестуйте, давайте вернем нашу страну!" - продолжил Трамп, призвав таким образом своих сторонников выступить против его возможного ареста", - продолжает издание.

В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, которые в ответ обвинили Дэниелс во лжи.

США Дональд Трамп
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