Республиканцы раскритиковали обвинение в отношении Трампа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Республиканцы назвали политически мотивированным обвинение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа в рамках "дела Сторми Дэниелс", сообщает в субботу The Hill.

"И вот опять - возмутительное злоупотребление полномочий радикального окружного прокурора, который позволяет серьезным преступникам гулять на воле в то время, как сам занимается политической местью Трампу", - передает издание слова спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

"Они (политические соперники 45-го президента США - ИФ) выдумывают какие-то новые вещи, о которых ранее вообще не было известно, а все просто потому что они ненавидят Трампа", - заявил республиканец Линдси Грэм.

В свою очередь, еще одна сторонница экс-президента, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин предупредила, что "те республиканцы, которые считают правильным судебное преследование Трампа или ничего не делают, чтобы это остановить, столкнутся с презрением людей, их будут презирать, их накажут за содеянное".

Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заверил, что будет поддерживать бывшего главу Белого дома вне зависимости от того, предъявят ему обвинения или нет. "Если в суде выдвигают политически мотивированное обвинение, то это становится дополнительной причиной, чтобы поддерживать Трампа. Считайте, что нашей страны не существует, если судебная система начинает вмешиваться в политику", - заявил он.

В свою очередь, член палаты представителей, председатель конференции конгрессменов-республиканцев Элиз Стефаник предположила, что надзорное ведомство пытается создать проблемы Трампу, чтобы помешать ему готовиться к президентским выборам 2024 года.

Ранее сообщалось о предположениях Трампа, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начала сотрудничать с прокуратурой.