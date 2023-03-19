Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Президентские выборы проходят в Черногории

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента пройдут в воскресенье в Черногории, избирателям предстоит выбрать одного из семи претендентов на пост главы государства, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

За президентский пост будут бороться нынешний глава государства, лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, лидеры партий "Новая сербская демократия" Андрия Мандич, "Объединенная Черногория" Горан Данилович, "Демократическая Черногория" Алекса Бечич, бывшая руководитель черногорских социал-демократов Драгиня Вуксанович-Станкович, проевропейски настроенный экономист Яков Милатович, а также независимый кандидат - видеоблогер Йован Радулович.

Участие в голосовании смогут принять 542 тыс. граждан страны. Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени (09:00-22:00 по Москве). Президентом будет избран тот кандидат, за которого отдадут голоса более половины избирателей. В случае, если никто из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог, будет назначен второй тур голосования, который пройдет 2 апреля. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер, однако результаты выборов будут иметь большое значение в контексте политической ситуации в стране и в Европе, ведь партия, чей кандидат в конечном итоге выиграет пост президента, может получить значительную поддержку на парламентских выборах в июне.

Эксперты полагают, что больше всего шансов пройти во второй тур у экономиста Милатовича. В своих выступлениях он обвиняет Джукановича и его партию в коррупции и заявляет, что его отстранение от власти необходимо для движения Черногории вперед.

Черногория Яков Милатович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой сделки

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского оторванной от реалий

Вучич заявил, что на встрече с представителями ЕС и Косово не будет ничего подписывать

Умер актер Лэнс Реддик, сыгравший роли в сериале "Прослушка" и фильмах о Джоне Уике

Умер актер Лэнс Реддик, сыгравший роли в сериале "Прослушка" и фильмах о Джоне Уике

Что случилось этой ночью: суббота, 18 марта

Global Times спрогнозировала укрепление связей КНР и РФ после визита Си Цзиньпина в Москву

Global Times спрогнозировала укрепление связей КНР и РФ после визита Си Цзиньпина в Москву

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });