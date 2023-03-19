Президентские выборы проходят в Черногории

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента пройдут в воскресенье в Черногории, избирателям предстоит выбрать одного из семи претендентов на пост главы государства, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

За президентский пост будут бороться нынешний глава государства, лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, лидеры партий "Новая сербская демократия" Андрия Мандич, "Объединенная Черногория" Горан Данилович, "Демократическая Черногория" Алекса Бечич, бывшая руководитель черногорских социал-демократов Драгиня Вуксанович-Станкович, проевропейски настроенный экономист Яков Милатович, а также независимый кандидат - видеоблогер Йован Радулович.

Участие в голосовании смогут принять 542 тыс. граждан страны. Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени (09:00-22:00 по Москве). Президентом будет избран тот кандидат, за которого отдадут голоса более половины избирателей. В случае, если никто из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог, будет назначен второй тур голосования, который пройдет 2 апреля. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер, однако результаты выборов будут иметь большое значение в контексте политической ситуации в стране и в Европе, ведь партия, чей кандидат в конечном итоге выиграет пост президента, может получить значительную поддержку на парламентских выборах в июне.

Эксперты полагают, что больше всего шансов пройти во второй тур у экономиста Милатовича. В своих выступлениях он обвиняет Джукановича и его партию в коррупции и заявляет, что его отстранение от власти необходимо для движения Черногории вперед.