Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории
Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Граждане Черногории в воскресенье вновь придут на избирательные участки - в стране состоится второй тур президентских выборов, в котором принимают участие нынешний президент страны, представляющий "Демократическую партию социалистов" Мило Джуканович и кандидат от движения "Европа сейчас" экономист Яков Милатович.

По мнению экспертов, исход выборов до сих пор неочевиден, хотя они и отдают небольшое преимущество Милатовичу, которого поддержало большинство кандидатов, не прошедших во второй тур. Джуканович, ставший фаворитом первого тура, рассчитывает на голоса тех, кто высказался за кандидатуру бывшего руководителя черногорских социал-демократов Драгини Вуксанович-Станкович.

В то же время многие наблюдатели сошлись во мнении относительно того, что итоги этих выборов будут чрезвычайно важными для будущего курса страны, поскольку представители партий, входящих в правительство и которые также поддерживают Милатовича, выступают за более тесные связи с Сербией и Россией. Джуканович же и его партия в свое время дистанцировались от Белграда и вывели Черногорию из состава Союзной республики Югославии, а также выступали с острыми заявлениями в адрес России.

Джуканович с короткими перерывами фактически находится у власти в Черногории с 1991 года. Он занимал посты президента и премьер-министра еще в то время, когда Черногория входила в состав Союзной республики Югославии. Затем он возглавлял и правительство, и государство уже в период независимой Черногории. В отношении "Демократической партии социалистов" и ее руководства неоднократно звучали обвинения в коррупции.

В ходе дебатов, которые состоялись в эфире телевидения Черногории в пятницу, Джуканович сказал: "Никаких секретов не существует. Тот факт, что сегодня на счетах Мило Джукановича не сокрыто ни цента, указывает на то, что секретов нет".

Он также упомянул достижения - собственные и его партии за время нахождения у власти: "Есть несколько ярких примеров, которые показывают, как я поступал в предыдущий период. В 1994 году мы добились экономической самодостаточности Черногории, поэтому позже мы ввели немецкую марку, а затем евро в качестве валюты, мы сделали это в интересах граждан Черногории. Когда мы восстанавливали независимость, мы создали условия для того, чтобы каждый гражданин мог высказаться по этому вопросу на референдуме. Когда мы вступили в НАТО, мы сделали это во благо всех граждан Черногории, гарантируя им более высокий уровень безопасности и защиты".

Оппонент Джукановича Милатович, напротив, заявил, что Черногории необходимо обновление во власти: "Нам надоело, что страной руководят старомодные политики. Настало время, чтобы Черногорией руководили действительно европейские политики, получившие образование в ЕС, знающие международные стандарты и практики, и никогда не клавшие в карман государственную собственность. Я хочу, чтобы Черногория была страной для всех нас и домом для всех нас. Я убежден, что 2 апреля мы получим такую Черногорию. Я уверен, что 2 апреля мы отвернемся от прошлого".

Участие в голосовании, как и в первом туре, смогут принять 542 тысячи граждан страны. Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени (09:00-22:00 мск). Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер, однако результаты выборов будут иметь большое значение в контексте политической ситуации в стране и в Европе, ведь партия, чей кандидат в конечном итоге выиграет пост президента, может получить значительную поддержку на парламентских выборах в июне.

Черногория
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль атаковал военные объекты в сирийской провинции Хомс

Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии экскурсионного автобуса на Кубе

Не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца

Наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд из больницы принудительно

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о назначении ему домашнего ареста

Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск

Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });