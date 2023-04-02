Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Граждане Черногории в воскресенье вновь придут на избирательные участки - в стране состоится второй тур президентских выборов, в котором принимают участие нынешний президент страны, представляющий "Демократическую партию социалистов" Мило Джуканович и кандидат от движения "Европа сейчас" экономист Яков Милатович.

По мнению экспертов, исход выборов до сих пор неочевиден, хотя они и отдают небольшое преимущество Милатовичу, которого поддержало большинство кандидатов, не прошедших во второй тур. Джуканович, ставший фаворитом первого тура, рассчитывает на голоса тех, кто высказался за кандидатуру бывшего руководителя черногорских социал-демократов Драгини Вуксанович-Станкович.

В то же время многие наблюдатели сошлись во мнении относительно того, что итоги этих выборов будут чрезвычайно важными для будущего курса страны, поскольку представители партий, входящих в правительство и которые также поддерживают Милатовича, выступают за более тесные связи с Сербией и Россией. Джуканович же и его партия в свое время дистанцировались от Белграда и вывели Черногорию из состава Союзной республики Югославии, а также выступали с острыми заявлениями в адрес России.

Джуканович с короткими перерывами фактически находится у власти в Черногории с 1991 года. Он занимал посты президента и премьер-министра еще в то время, когда Черногория входила в состав Союзной республики Югославии. Затем он возглавлял и правительство, и государство уже в период независимой Черногории. В отношении "Демократической партии социалистов" и ее руководства неоднократно звучали обвинения в коррупции.

В ходе дебатов, которые состоялись в эфире телевидения Черногории в пятницу, Джуканович сказал: "Никаких секретов не существует. Тот факт, что сегодня на счетах Мило Джукановича не сокрыто ни цента, указывает на то, что секретов нет".

Он также упомянул достижения - собственные и его партии за время нахождения у власти: "Есть несколько ярких примеров, которые показывают, как я поступал в предыдущий период. В 1994 году мы добились экономической самодостаточности Черногории, поэтому позже мы ввели немецкую марку, а затем евро в качестве валюты, мы сделали это в интересах граждан Черногории. Когда мы восстанавливали независимость, мы создали условия для того, чтобы каждый гражданин мог высказаться по этому вопросу на референдуме. Когда мы вступили в НАТО, мы сделали это во благо всех граждан Черногории, гарантируя им более высокий уровень безопасности и защиты".

Оппонент Джукановича Милатович, напротив, заявил, что Черногории необходимо обновление во власти: "Нам надоело, что страной руководят старомодные политики. Настало время, чтобы Черногорией руководили действительно европейские политики, получившие образование в ЕС, знающие международные стандарты и практики, и никогда не клавшие в карман государственную собственность. Я хочу, чтобы Черногория была страной для всех нас и домом для всех нас. Я убежден, что 2 апреля мы получим такую Черногорию. Я уверен, что 2 апреля мы отвернемся от прошлого".

Участие в голосовании, как и в первом туре, смогут принять 542 тысячи граждан страны. Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени (09:00-22:00 мск). Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер, однако результаты выборов будут иметь большое значение в контексте политической ситуации в стране и в Европе, ведь партия, чей кандидат в конечном итоге выиграет пост президента, может получить значительную поддержку на парламентских выборах в июне.