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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В Египте прошли палестино-израильские переговоры

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Представители Израиля и Палестины в воскресенье встретились в Шарм-эш-Шейхе в Египте, чтобы добиться снижения напряженности между сторонами, сообщает Associated Press (AP).

В МИД Египта отмечали, что во встрече примут участие не только высокопоставленные представители политических кругов и сфер безопасности не только Израиля и Палестины, но и Египта, США и Иордании.

Организаторы переговоров желают ослабить напряженность в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году продлится с 23 марта по 21 апреля. При этом с 5 по 12 апреля евреи отмечают праздник Песах.

Это вторая подобная встреча, организованная при содействии Каира, Аммана и Вашингтона. На предыдущей, состоявшейся в феврале, стороны дали обещание способствовать деэскалации напряженности, однако затем последовал новый всплеск насилия в регионе.

AP отмечает, что за первые два месяца работы нового правительства Израиля, под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, столкновения между израильтянами и палестинцами усилились. Всего примерно за год погибли свыше 200 палестинцев и более 40 израильтян.

Израиль
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