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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Израиль ввел послабления для палестинцев на въезд в Иерусалим по случаю Рамадана

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Израиль ввел послабления для палестинцев на вход на Храмовую гору к мечети Аль-Акса, а также некоторые категории граждан из сектора Газа смогут посещать родственников по случаю священного для мусульман Рамадана, передают израильские СМИ.

Так, женщинам, детям до 12 лет и мужчинам старше 55 лет с Западного берега реки Иордан будет разрешено въезжать в Израиль для пятничной молитвы в мечети Аль-Акса без действующего разрешения на въезд. Послабления будут действовать с 23 марта до 21 апреля.

Кроме того, женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55 лет из сектора Газа будет разрешено приезжать в Иерусалим с воскресенья по четверг в течение Рамадана.

Также будут увеличены часы работы контроль-пропускных пунктов между Израилем и палестинскими территориями.

В полиции Израиля ожидают, что сотни тысяч мусульман, в основном палестинцев, посетят Иерусалим во время Рамадана - священного для мусульман во всем мире месяца поста, молитв и размышлений.

Израиль Палестина Иерусалим Аль-Акса Храмовая гора Газа Западный берег Иордана
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