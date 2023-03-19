Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты над Южной Кореей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B в воскресенье совершили тренировочные полеты в южнокорейском воздушном пространстве, сообщило Минобороны Республики Корея.

В ходе выполнения операции их сопровождали американские истребители F-16 и южнокорейские F-35А, указывается в сообщении.

Подчеркивается, что альянс Южной Кореи и США поддерживает сильную оборонную позицию перед лицом продолжающейся региональной нестабильности из-за действий КНДР.

По сообщению объединенного комитета штабов ВС Республики Корея, КНДР в воскресенье осуществила пуск очередной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Тем временем морские силы самообороны Японии сообщили, что в рамках учений японский ракетный эсминец класса "Атаго" совместно с эсминцем 7-го американского флота "Милиус" отработали действия по противоракетной обороне. Операция проводилась в районе Японского моря в целях улучшения возможностей совместного реагирования, отметили японские военные.