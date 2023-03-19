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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на венные источники.

Подробности пока не приводятся.

Как сообщалось, 16 марта Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

КНДР ранее предупреждала, что примет практические меры военного сдерживания в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартовали 13 марта.

Решение было принято на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), прошедшем под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.

"На заседании обсуждались и были приняты важные практические меры более эффективного, мощного и наступательного использования мер военного сдерживания для противодействия нынешней ситуации, при которой военные провокации США и Южной Кореи подошли к красной черте", - говорилось в сообщении ЦТАК.

КНДР Южная Корея
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