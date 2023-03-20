Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят в Брюсселе события на Украине

Они обсудят с главами Минобороны государств-членов Евросоюза военную помощь Киеву

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам соберется в понедельник в Брюсселе и в качестве главного вопроса обсудит события на Украине в преддверии саммита Евросоюза 23-24 марта, который также рассмотрит украинскую ситуацию.

В материалах Совета ЕС к предстоящему заседанию сообщается, что перед его началом министры выслушают по видеосвязи главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который проинформирует их "о текущих потребностях и приоритетах" Украины.

Ожидается, что участники совещания, среди прочих пунктов, сосредоточат внимание на "украинской формуле мира" и вопросах продовольственной безопасности, связанных с конфликтом.

Помощь Украине в вооружениях будет рассмотрена в расширенном формате с участием министров обороны. Центральный аспект - поставки Киеву боеприпасов, по организации которых высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уже озвучил 8 марта в Стокгольме после неформальной встречи министров обороны ЕС свое предложение из трех позиций. Предполагается, что в понедельник в Брюсселе его утвердят главы МИД и оборонных ведомств, чтобы затем представить вниманию европейских лидеров 23-24 марта.

Речь идет о срочных поставках боеприпасов со складов стран ЕС с выделением им компенсации до 1 млрд евро из Европейского фонда мира, об объединении возможностей государств-членов для совместных закупок боеприпасов с целью восполнения опустошаемых резервов и для дальнейшей помощи Киеву, об увеличении мощностей европейской оборонной промышленности, чтобы иметь возможность удовлетворять спрос вооруженных сил как Украины, так и самого Евросоюза.

В ходе этой расширенной сессии министры обсудят реализацию оборонной концепции ЕС "Стратегический компас" за год, прошедший с ее утверждения.

В числе основных вопросов повестки заседания глав МИД - "последние события в Тунисе и возможные пути продвижения вперед, с точки зрения действий ЕС". В Брюсселе указывают на то, что "заинтересованность Евросоюза в тесном партнерстве с Тунисом еще больше возросла в нынешнем геополитическом контексте".

По разделу текущих политических событий Совет ЕС обсудит ситуацию в Иране, уделяя особое внимание положению дел с правами человека, предполагаемой роли Тегерана в украинском конфликте и его продолжающей вызывать обеспокоенность ядерной деятельности.

Глава дипломатии ЕС Боррель также проинформирует министров об итогах своей встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти в рамках диалога Белград-Приштина в Охриде (Северная Македония) 18 марта.

Ожидается, что советом будут приняты заключения по Афганистану и по приоритетам Евросоюза в ОБСЕ.