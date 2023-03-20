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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Боррель ждет скорой договоренности об активизации поставок Киеву боеприпасов из ЕС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на согласование в понедельник плана, предусматривающего ускорение поставок боеприпасов из европейских стран на Украину. Об этом сообщает EFE.

"Надеюсь, что министры иностранных дел вместе с министрами обороны согласуют план по поставкам боеприпасов Украине", - сказал он.

Ожидается, что это вечером 20 марта обсудят главы МИД и министры обороны стран ЕС.

16 марта канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что на саммите ЕС 23-24 марта будут согласованы меры по своевременному обеспечению Украины необходимыми боеприпасами, чтобы эти поставки шли бесперебойно.

Евросоюз Жозеп Боррель Украина МИД Минобороны Германия Олаф Шольц
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