Белый дом приветствовал договоренности Израиля и Палестины по снижению напряженности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - США приветствовали итоги встречи израильской и палестинской делегаций в Шарм-эль-Шейхе, направленные на снижение напряженности в регионе, и выразили надежду на продолжение диалога, сообщил Белый дом.

"Мы приветствуем встречу и договоренности, достигнутые в Шарм-эль-Шейхе между высокопоставленными политическими деятелями и сотрудниками служб безопасности Израиля и Палестинской администрации", - отметили в администрации американского президента.

В релизе также говорится, что такие встречи "направлены на достижение ряда договоренностей, на основе которых можно снизить напряженность", и что Вашингтон "с нетерпением ждет продолжения этих дискуссий".

Встреча израильской и палестинской делегаций прошла в Шарм-эль-Шейхе с участием представителей США, Египта и Иордании. В итоговом заявлении подчеркивалось, что обе стороны договорились предпринять шаги по снижению напряженности, "обузданию насилия и противодействию ему".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе состоявшейся в воскресенье телефонной беседе с премьер-министром Израиля Нетаньяху "подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны предприняли срочные совместные шаги по усилению координации в области безопасности, осудили все акты терроризма и сохранили жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств", сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что Байден заявил о поддержке усилий израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "по достижению компромисса по предлагаемым судебным реформам", а также "подтвердил непоколебимую приверженность безопасности Израиля и продолжающемуся сотрудничеству между нашими командами национальной безопасности, в том числе для противодействия всем угрозам, исходящим от Ирана".

Канцелярия Нетаньяху сообщила в твиттере, что "беседа была сосредоточен на иранской угрозе и расширении круга мира". Премьер заверил, что Израиль "будет продолжать повсеместно принимать меры против террористов и вдохновителей терроризма" и поблагодарил Байдена за поддержку безопасности страны.