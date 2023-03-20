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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Аэропорт Астаны собрался внедрить Face ID вместо посадочного талона по швейцарской системе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" подписал документ о сотрудничестве со швейцарской компанией SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques), который предполагает внедрение технологии Face ID, сообщила пресс-служба воздушной гавани столицы Казахстана.

"Для удобства пассажиров SITA готова предоставить систему беспрепятственного прохождения контрольных точек в аэропорту. Ее работа основана на технологии распознавании лицевых биометрических данных. Использование Face ID вместо посадочного талона ускорит путь от регистрации до посадки на рейс, а также повысит уровень комфорта и безопасности пассажиров, поскольку сократится количество контактов с сотрудниками аэровокзала", - говорится в информации.

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Вместе с тем, согласно пресс-релизу, соглашение предусматривает внедрение системы SITA Airport Management, которая помогает улучшить прогнозирование производственных процессов и контроль за работой служб аэропорта, а также оптимизировать операции по обслуживанию воздушных судов и распределение материальных и трудовых ресурсов.

Благодаря SITA Airport Management аэропорты добиваются снижения производственных затрат на 15-20%, а также заметного сокращения лишних поводов для задержек рейсов, отмечается в пресс-релизе.

"Мы объявили 2023 год годом цифровизации, поскольку искренне верим, что новые технологии являются ключевым фактором, способствующим этому быстрому росту и предоставлению нашим клиентам лучшего сервиса", - отметил в ходе церемонии подписания соглашения председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Документ был подписан на выставке Passenger Terminal Expo 2023 в Амстердаме.

SITA - швейцарская многонациональная информационная организация, представляющая телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли.

На прошлой неделе сообщалось, что аэропорт Астаны второй год подряд получает награду World Airport Awards как лучший аэропорт в Центральной Азии и СНГ.

По словам председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулета Хамзина, аэропорт Астаны находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов Центральной Азии и на 12-м по востребованности на постсоветском пространстве.

Казахстан Астана
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