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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

В казахстанской армии задействуют Face ID для борьбы с неуставными отношениями

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Видеокамеры, установленные в воинских частях Казахстана, решили объединить в единую систему, управляемую искусственным интеллектом и с использованием Face ID для борьбы с неуставными отношениями, сообщил на брифинге замминистра обороны республики Дархан Ахмедиев.

"У нас в воинских частях имеется более 50 тысяч разного вида видеокамер, но, к сожалению, они не имеют какой-то единой платформы, системы, которая применяла бы инструменты искусственного интеллекта для предупреждения неуставных отношений или каких-то нарушений. В этой связи мы разработали концепцию единой системы видеоаналитики для воинских частей для того, чтобы объединить все камеры в одну систему", - сказал он.

По его словам, в Минобороны разработаны три уровня единой системы видеоаналитики.

"Первый уровень - это, сама воинская часть, которая будет видеть весь личный состав на месте с помощью Face ID, сколько машин заехало - выехало, скопление людей. Далее уже такие макро-данные будут поступать на верхние уровни", - рассказал он.

"Такую систему уже планируем внедрить в ближайшее время. Ее цена порядка 300 млн тенге. (...) В этом году мы обязательно стартанем "пилот", если успеем заложить бюджет на осуществление закупа этой системы в этом году, если нет, то в следующем году", - отметил Ахмедиев.

Казахстан Минобороны Дархан Ахмедиев Face ID
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