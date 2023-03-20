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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Премьер Индии приедет в Японию на майский саммит G7

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите G7 в мае в Хиросиме.

Соответствующее приглашение передал индийскому премьеру его японский коллега Фумио Кисида в понедельник на переговорах в Нью-Дели, сообщило информационное агентство Киодо.

Кисида, чья страна председательствует в этом году в G7, заявил после переговоров, что пригласил Моди на саммит - и это приглашение было незамедлительно принято, отмечает агентство.

Индия в этом году председательствует в G20.

В ходе визита в Нью-Дели премьер Японии, как ожидается, озвучит позже в понедельник новый план "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Эта инициатива, по данным агентства, призвана ослабить растущее региональное влияние Китая.

Индя Нарендра Моди Япония G7
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