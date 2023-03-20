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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Япония вложит более $75 млрд в развивающиеся страны Индо-Тихоокеанского региона

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Японский премьер Фумио Кисида, прибывший с визитом в Индию, заявил, что Япония собирается вложить до 2030 года свыше $75 млрд в развивающиеся страны Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает Kyodo News.

Эти средства будут выделены и через государственный, и через частный сектор на улучшение инфраструктуры. По словам Кисиды, Токио хочет способствовать экономической безопасности Южной Азии и развивать промышленный потенциал северо-востока Индии и в районах около Бенгальского залива.

После переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели Кисида также сказал, что они договорились о том, чтобы сотрудничать для успешного проведения саммитов G7 и G20, который должны пройти в этом году соответственно в Японии и Индии.

Кроме того, Кисида объявил о новом плане Токио по обеспечению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, который, как уточняет Kyodo, направлен против растущего влияния Китая.

Премьер объяснил, что план включает в себя выполнение четырех групп задач, первая из которых - обеспечивать суверенитет и территориальную целостность стран региона, помешать попыткам изменить статус-кво силой. Затем Токио желает развивать сотрудничество, в том числе по проблемам климатических изменений, продовольственной безопасности, здравоохранения, кибербезопасности. Третья группа задач относится к усилению хозяйственных взаимосвязей между странами с целью преодолеть их уязвимые места и добиться взаимовыгодного экономического роста.

Четвертая группа задач имеет отношение к расширению инициатив в сфере безопасности, включая усиление охраны воздушной среды, сотрудничество авиационных властей разных стран по новым технологиям, включая БПЛА, борьба с незаконным рыболовством, взаимодействие между военными дружественных государств. Кисида добавил, что Токио продолжит организовывать военные учения со странами Юго-Восточной Азии и Тихого океана.

Япония Индия Фумио Кисида Нарендра Моди G7 G20 Китай
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