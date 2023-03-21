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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Сеул попытается не допустить приобретение Пхеньяном материалов для производства спутников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи анонсировало запрет на экспорт через третьи страны нескольких десятков материалов, которые могут быть использованы для разработки северокорейских спутников, а также ввело новые санкции, сообщает агентство "Ренхап".

В общей сложности 77 предметов, используемых для производства спутников, были внесены в "список наблюдения". Среди них солнечные фотоэлементы, солнечные датчики грубой ориентации, системы астроориентации, блоки обработки данных изображения, передатчики X-диапазона.

Отмечается, что эта мера призвана вновь привлечь внимание мировой общественности к необходимости препятствовать приобретению Севером таких стратегических материалов.

МИД Южной Кореи заявил, что уже поделился списком с другими странами, чтобы они могли использовать его для своего экспортного контроля.

Кроме того, Сеул ввел дополнительные санкции в отношении четырех физлиц и шести учреждений, причастных к ракетным и ядерным программам Пхеньяна, а также к уклонению страны от международных санкций.

В частности, под санкции попали заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ли Ен Киль, а также гражданин Сингапура Тан Ви Бен, обвиняемый в отмывании денег через финансовую систему США в пользу Северной Кореи.

Среди организаций, внесенных в "черный список", центральная прокуратура КНДР и Cholsan Trading Co.

В декабре прошлого года Пхеньян заявил, что провел "заключительный этап" испытаний по разработке "военного разведывательного спутника", который будет выведен на орбиту к апрелю.

Южная Корея КНДР
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