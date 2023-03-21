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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Министр нефти Венесуэлы ушел в отставку на фоне антикоррупционной проверки в PDVSA

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами ушел в отставку на фоне масштабной антикоррупционной проверки, затронувшей правительство и энергетическую госкомпанию Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), пишет The Wall Street Journal.

"Я отдаю себя в распоряжение правящей партии, чтобы помочь крестовому походу, который предпринял президент Николас Мадуро против антиценностей, с которыми мы должны сражаться даже ценой наших жизней", - говорится в сообщении Эль-Айссами.

WSJ отмечает, что власти Венесуэлы не выдвигали обвинений против министра.

Венесуэла занимает 177-е место в рейтинге восприятия коррупции, составляемом Transparency International (признана в РФ нежелательной организацией). Всего в список входят 180 стран.

Эль-Айссами занимал должность министра три года. За это время правительство сократило субсидии на топливо и договорилось с американской Chevron Corp. о возобновлении работы в Венесуэле.

Венесуэла PDVSA
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