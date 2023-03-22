Глава PDVSA назначен новым министром нефти Венесуэлы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил главу национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Педро Теллечеа министром нефти.

"Я встретился с президентом PDVSA, инженером Педро Теллечеа, и назначил его новым министром нефти в рамках процесса трансформации, который проходит в отрасли", - написал Мадуро в своем микроблоге.

21 марта министр нефти Тарек Эль-Айссами ушел в отставку на фоне масштабной антикоррупционной проверки, затронувшей правительство и саму PDVSA. Эль-Айссами руководил министерством три года. За это время правительство сократило субсидии на топливо и договорилось с американской Chevron Corp. о возобновлении работы в Венесуэле.