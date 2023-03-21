Индия увеличила экспорт смартфонов в этом финансовом году вдвое

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Индия удвоила экспорт мобильных телефонов в текущем финансовом году, который начался 1 апреля 2022 года. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на данные Индийской ассоциации сотовой связи и электроники (ICEA).

С апреля прошлого года по февраль этого года страна поставила за рубеж смартфоны на общую сумму более $9 млрд по сравнению с $4,5 млрд за сопоставимый период годом ранее. В том числе в январе-феврале экспорт превысил $2 млрд.

Лидирующие позиции на рынке занимают устройства производства Apple и Samsung, на которых приходится порядка 55% и 35% поставок соответственно.

Ожидается, что по итогам текущего фингода экспорт смартфонов из страны достигнет $11,6 млрд.

По данным ICEA, с сентября 2022 года производители ежемесячно экспортируют из Индии смартфонов примерно на $1 млрд, что во многом связано с государственной программой, призванной стимулировать производителей электроники перенести производство из Китая.

Поставки осуществляются в такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Австрия и Италия, отмечает ET со ссылкой на источники в отрасли. Прежде основными импортерами были государства Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

ICEA прогнозирует, что в 2023 финансовом году доля экспорта вырастет с 16% до 24% от общего объема выпуска телефонов, который увеличится на 20% и составит порядка $40 млрд.