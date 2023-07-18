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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Foxconn купила у Apple оборудование на $33 млн для расширения производства в Индии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Тайваньская Foxconn Technology Group, производитель электроники и крупнейший сборщик iPhone, в течение 2022 года приобрела у Apple оборудование на сумму $33 млн.

По сообщению Foxconn, ее индийская "дочка" закупила оборудование у Apple Operations Ltd. для производственных нужд.

Это указывает на то, что тайваньская компания планирует активно наращивать присутствие на индийском рынке, отмечает The Economic Times.

Foxconn планирует инвестировать около $700 млн в строительство нового завода в штате Карнатака, рассчитывая в том числе увеличить производство комплектующих для iPhone на территории Индии.

В прошлом финансовом году Apple Inc. утроила объемы выпуска iPhone в Индии - на долю местных предприятий пришлось почти 7% всех произведенных смартфонов компании на сумму свыше $7 млрд.

В мае министр Индии по технологиям Раджив Чандрасекар заявил, что Apple заинтересована в увеличении производства электроники в стране. Месяцем ранее глава американской компании Тим Кук в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди подтвердил намерение IT-гиганта инвестировать в проекты на индийском рынке.

Apple Foxconn iPhone Тим Кук Индия
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