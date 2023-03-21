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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Американская Vanguard полностью свернет бизнес в Китае

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская управляющая компания Vanguard Group Inc. закроет оставшийся бизнес в Китае, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, Vanguard уведомила власти КНР о намерении закрыть подразделение в Шанхае и также планирует выйти из совместного предприятия с китайской финтехкомпанией Ant Group Co.

Сворачивать бизнес в Китае Vanguard, управляющая активами на $7,1 трлн, начала в 2021 году.

В Vanguard и Ant агентству сообщили, что шанхайское подразделение и СП продолжают работать в обычном режиме, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Конкуренция на рынке консультационных услуг для пайщиков фондов усиливается, что негативно отражается на рентабельности, отмечает агентство. Совместное предприятие с Ant, в котором Vanguard имела долю 49%, предлагало исключительно продукты сторонних компаний и завершило 2021 год с убытком значительно хуже прогноза, сделанного после учреждения СП в 2019 году.

Другие управляющие компании, включая BlackRock и Fidelity International, продолжают наращивать присутствие в Китае, рынок коллективных инвестиций которого оценивается в 27 трлн юаней ($3,9 трлн).

Vanguard Китай США Шанхай Ant Group BlackRock Fidelity International
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