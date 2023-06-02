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Vanguard оштрафована на $800 тысяч за завышение доходности фондов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) оштрафовало управляющую компанию Vanguard Group на $800 тысяч за введение инвесторов в заблуждение, пишет The Wall Street Journal.

По информации FINRA, Vanguard указывала неоправданно высокую ожидаемую доходность и годовую прибыль девяти своих фондов в 2019-2021 годах. Vanguard объяснила такие случаи техническими сбоями.

Регулятор отметил несколько случаев неверного отображения данных. Речь идет об ошибках в указании прогнозной доходности (расхождение в одном случае достигало 1,8 процентного пункта), учете притока депозитов в качестве повышения рыночной стоимости активов и неточностях при оценках эффекта от сплита акций.

Ситуация может свидетельствовать о том, что Vanguard не справляется с активным ростом числа пользователей своих цифровых инвестиционных платформ, отметил редактор Independent Vanguard Adviser Джефф Демазо. По его словам, в последние 10 лет инвесторы активно вкладывались в индексные фонды Vanguard, предлагающие низкие комиссионные.

"Технические системы Vanguard явно отстают от конкурентов, - сказал он. - Компания старается оптимизировать расходы, и для этого приходится идти на компромиссы. Фирма известна тем, что урезает затраты на сервисы до минимума".

FINRA Vanguard Джефф Демазо
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