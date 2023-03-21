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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

РФ и КНР озабочены активизацией деятельности США по созданию глобальной системы ПРО

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай выразили озабоченность деятельностью США по созданию глобальной системы ПРО и призвали Вашингтон прекратить подрывать стратегическую стабильность.

"Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы ПРО и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения обезоруживающего удара и других стратегических возможностей", - говорится в совместном заявлении лидеров РФ и КНР, подписанном по итогам саммита в Москве.

Москва и Пекин озабочены "стремлением США к размещению ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и европейском регионах и их передаче своим союзникам".

"Стороны призывают США прекратить подрывать международную и региональную безопасность и глобальную стратегическую стабильность в целях обеспечения своего одностороннего военного преимущества", - говорится в заявлении.

Китай США
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