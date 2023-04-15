Китай успешно испытал наземную систему ПРО

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китай провел успешное испытание наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на министерство обороны КНР.

"Минобороны сообщило, что это испытание носило защитный характер и не было направлено против какой-либо страны. Оно проведено в пределах территории Китая, желаемые цели достигнуты", - пишет агентство.

Ранее министерство обороны Китая сообщало об аналогичном испытании 4 февраля, которое также, по его данным, прошло успешно, напоминает Associated Press.