В Узбекистане произошло землетрясение

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой до 6 баллов, сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.

Отмечается, что сила подземных толчков в Термезе составила 6 баллов, в Ташкенте - 5 баллов.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 561 км в юго-восточном направлении от Ташкента на территории Афганистана на глубине 220 км. По предварительным данным МЧС республики, данных о жертвах нет.

Между тем в КЧС Таджикистана сообщили, что землетрясение ощутили и в этой стране.

Со своей стороны, сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщает, что на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 7,8; толчки ощущались в нескольких городах на юге Казахстана.