Специалисты США оценили магнитуду землетрясения в Афганистане в 6,5

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение, магнитуда которого достигала 6,5, произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 40 км юго-юго-восточнее города Джурм в Афганистане на глубине 187,6 км.

В частности, толчки ощущались в афганской провинции Бадахшан и в пакистанской части Кашмира. В Кашмире магнитуда достигала 7,7.

Землетрясение также ощутили жители Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

О пострадавших и ущербе пока не сообщается.