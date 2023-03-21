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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Два десятка жилых домов разрушены в Афганистане после землетрясения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, по предварительным данным, в результате сегодняшнего землетрясения разрушено не менее 20 жилых домов, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Источники сообщили агентству Amaj, что в результате сильного землетрясения были разрушены 20 жилых домов в уездах Варсадж и Калафган провинции Тахар. Пока нет подробностей о жертвах землетрясения в Тахаре", - говорится в сообщении.

Ранее агентство сообщило, что в провинции Панджшер в результате сильного землетрясения серьезно разрушены три жилых дома в селе Абдуллах Хел уезда Дарех.

"В результате этого инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок и женщина", - говорилось в сообщении.

Перед этим контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило об отсутствии сообщений о жертвах и разрушениях после сильного землетрясения, эпицентр которого находился в уезде Джурм, провинции Бадахшан, на северо-востоке страны.

"Поликлиники готовы во всех провинциях, всем руководителям системы здравоохранения в велаятах (провинциях) страны поручено привести подведомственные им здравпункты в состоянии готовности", - сказал официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

По его словам, "плохих новостей о жертвах пока не поступало".

Афганистан Тахар
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