Что случилось этой ночью: среда, 22 марта

Землетрясение в Узбекистане, пожар в новой Москве, новая помощь Украине от Японии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Узбекистане произошло землетрясение. Отмечается, что сила подземных толчков в Термезе составила 6 баллов, в Ташкенте - 5 баллов.

- Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

- Япония предоставит Украине дополнительную помощь на $500 млн. Соответствующее заявление сделали в японском правительстве.

- Два десятка жилых домов разрушены в Афганистане после землетрясения. Об этом сообщает информационное агентство Aamaj News

- С заходом солнца у мусульман начнется рамадан. Он продлится 30 дней.