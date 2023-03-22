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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снижена на 0,1%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снижена на 0,1%, до 5 тыс. 327,9 тыс. рублей с 5 тыс. 344 рублей, сообщил Минсельхоз.

Снижение составило 0,1%. Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января.

Пошлина на ячмень повышена до 3 тыс. 298,2 рубля с 3 тыс. 016,6 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 646,9 рубля с 2 тыс. 615,3 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $298,9 за тонну на пшеницу ($300 неделей ранее), $245,7 - на ячмень ($241,1), $233,4 - на кукурузу ($233,5).

Новые пошлины будут действовать по 28 марта включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
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