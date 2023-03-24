Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 марта повысится на 1,5%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 марта повысится на 1,5%, до 5 409,6 рубля с 5 327,9 рубля, сообщает Минсельхоз.

Рост после двух недель снижения составит 1,5%.

Пошлина на ячмень снизится до 3 245,3 рубля с 3 298,2 рубля, на кукурузу - повысится до 2 885 рублей с 2 646,9 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $295 за тонну на пшеницу ($298,9 неделей ранее), $241 - на ячмень ($245,7), $134,3 - на кукурузу ($233,4).

Новые пошлины будут действовать по 4 апреля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.