Япония предоставит Украине дополнительную помощь на $500 млн

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о выделении дополнительной помощи Киеву, передают в среду японские СМИ.

Глава правительства во вторник прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.

Кисида на совместной с Зеленским пресс-конференции по итогам встречи сообщил о намерении выделить Украине $30 млн на нелетальное оборудование через трастовый фонд НАТО, а также инвестировать $470 млн в украинский энергетический сектор, пишет газета Mainichi Shinbun.

Премьер-министр Японии также пригласил президента Украины принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет в Хиросиме в мае, Зеленский "охотно согласился", отмечает издание.

Газета напомнила, что Токио уже обязался выделить Киеву в общей сложности $7,1 млрд на гуманитарную и другую помощь. И с учетом дополнительных $500 млн, общая сумма помощи увеличится до $7,6 млрд.

В свою очередь, агентство Киодо подчеркивает, что Япония оказывает Украине финансовую помощь, предоставляет гуманитарные и медицинские товары, средства защиты, включая бронежилеты и каски, но не поставляет Киеву оружие, поскольку это запрещено японской конституцией.