Страны ЕС в 2022 году потратили 15,6 млрд евро на закупку газа из Азербайджана

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в 2022 году импортировали из Азербайджана природного газа на 15 млрд 598 млн 852 тыс. евро, говорится в материалах Евростата, которыми располагает "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно статданным, в 2021 году стоимостной объем импорта газа из Азербайджана в страны ЕС составил 3 млрд 892 млн 233 тыс. евро.

Таким образом, расходы на покупку газа в Азербайджане за 2022 год выросли примерно в четыре раза.

В 2022 году Италия потратила на закупку газа из Азербайджана 13 млрд 253 млн 515 тыс. евро (рост за год примерно в 3,9 раза), Греция - 1 млрд 962 млн 325 тыс. евро (рост примерно в 4,2 раза), Болгария - 383 млн 11 тыс. евро (рост за год почти в 8 раз).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне свыше 24 млрд кубометров, из которых как минимум 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.