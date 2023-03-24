Саммит ЕС призвал страны союза заполнить газохранилища к следующему отопительному сезону

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Европейский совет подвел итоги действий по решению проблемы высоких цен на энергоносители, снижению спроса на газ, обеспечению безопасности снабжения и постепенному отказу от зависимости от российского ископаемого топлива, сообщается в заключениях саммита ЕС, проходящего в Брюсселе.

"В то время как энергетическая ситуация в Европейском союзе улучшилась, Европейский совет призывает (Европейскую) комиссию и государства-члены обеспечить готовность и планирование на случай непредвиденных обстоятельств в преддверии предстоящего заполнения газохранилищ и (следующего) отопительного сезона", - говорится в опубликованном в четверг вечером документе.

В связи с этим Евросовет призвал "все заинтересованные стороны в полной мере совместно воспользоваться механизмом закупок AggregateEU через энергетическую платформу ЕС, чтобы еще больше повысить надежность поставок газа по доступным ценам".

Главы государств и правительств поручили Еврокомиссии "оперативно завершить оценку чрезвычайных мер, принятых в 2022 году, и в случае необходимости предложить продление их применения".