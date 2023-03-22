Инфляция в Великобритании в феврале ускорилась до 10,4%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 10,4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 10,1% в январе.

При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 9,9%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Ускорение инфляции было отмечено впервые за четыре месяца и обусловлено существенным ростом цен в ресторанах и гостиницах (на 12,1%, максимальный скачок с июня 1991 года). Кроме того, стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков взлетела на 18%, что является самым существенным приростом с августа 1977 года.

Одежда и обувь подорожали на 8,1%, алкоголь и табачные изделия - на 5,7%, транспортные услуги, включая топливо, - на 2,9%. Оплата жилья и коммунальных услуг повысилась на 26,6%.

Потребительские цены в стране в феврале относительно предыдущего месяца выросли на 1,1%, тогда как аналитики ожидали подъема на 0,6%. В январе этот показатель снизился на 0,6%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в прошлом месяце поднялись на 6,2% за год и на 1,2% за месяц. В январе первый показатель вырос на 5,8%, а второй уменьшился на 0,9%.

Розничные цены (индекс RPI) в феврале взлетели на 13,8% в годовом выражении (в январе рост составлял 13,4%). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI увеличился на 1,2% в феврале после того, как в январе он не изменился.