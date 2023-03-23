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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Английский завтрак впервые стал стоить более 35 фунтов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Стоимость традиционного английского завтрака в феврале увеличилась на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и впервые превысила 35 фунтов стерлингов ($43), свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.

Показатель, учитывающий цены на колбасу, бекон, яйца, хлеб, масло, томаты, грибы, молоко, чай и кофе, вырос за год на 6 фунтов - до 35,1 фунта. При этом темпы повышения превышают 20% уже второй месяц подряд.

Все компоненты традиционного английского завтрака подорожали в годовом сопоставлении, в том числе молоко на 43%, хлеб и яйца - на 33%.

В феврале относительно предыдущего месяца сильнее всего подорожал хлеб (на 6,9%), помидоры (на 6,4%) и колбасы (на 6,3%). Из всех составляющих завтрака подешевел только кофе - на 7,3%.

На фоне дефицита овощей общий уровень инфляции в Великобритании повысился в феврале до 10,4% с 10,1% в предыдущий месяц. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали замедление темпов роста потребительских цен ниже 10%.

Великобритания
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