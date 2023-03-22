Израильская авиация ракетным ударом повредила инфраструктуру аэропорта в сирийском Алеппо

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ранним утром 22 марта ракетный удар по территории международного аэропорта Эн-Найраб в сирийском городе Алеппо, сообщил на брифинге в среду замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов

По его словам, в результате удара, нанесенного с 03:46 до 03:55 из восточной части акватории Средиземного моря, повреждена инфраструктура аэропорта - взлетно-посадочная полоса и радиолокатор.

"Работа аэропорта приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов временно не осуществляется", - отметил Гуринов.