В Сирии сообщили об авиаударе по окрестностям Дамаска

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Сирии отражают воздушное нападение на окрестности Дамаска, передают сирийские СМИ.

"Поздно вечером в среду был нанесен авиаудар по окрестностям Дамаска", - говорится в сообщениях.

По данным СМИ, за атаки ответственен Израиль.

На прошлой неделе Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в Сирии, в том числе в районе международного аэропорта Алеппо.

Ранее в марте международный аэропорт Алеппо также подвергся авиаударам, приписываемым Израилю, и был вынужден закрыть свою взлетно-посадочную полосу на несколько дней.