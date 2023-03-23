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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Белый дом намеревается распустить в мае команду по реагированию на COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Администрация США намерена в мае распустить команду по реагированию на COVID-19, поскольку панедмия отступила, сообщает Washington Post.

"Решение о роспуске команды Белого дома по борьбе с коронавирусом, созданной в феврале 2020 года и расширенной примерно до трех десятков сотрудников при президенте Байдене, было принято по мере того, как пандемия отступила от больниц США и в умах избирателей", - пишет издание.

Как сообщили осведомленные собеседники газеты, некоторые сотрудники уже увольняются, а государственный координатор группы Ашиш Джа, вероятно, покинет администрацию, как только его команда будет расформирована, что случится после истечения срока действия чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

"В результате исторического ответа этой администрации на COVID-19 мы, как нация, находимся в более безопасном и лучшем положении, чем были три года назад", - сказал один из собеседников издания.

"Коронавирус больше не нарушает нашу жизнь", - отметил он.

В январе администрация президента США объявила, что 11 мая намерена отменить действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за COVID-19.

США Белый дом COVID-19
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