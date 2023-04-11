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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отменил действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного в 2020 году из-за COVID-19, сообщает Белый дом.

"10 апреля президент подписал закон, который прекращает действие чрезвычайного положения, связанного с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в январе администрация президента США объявила, что намерена 11 мая отменить действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 11 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
Джо Байден США коронавирус
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