Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден отменил действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного в 2020 году из-за COVID-19, сообщает Белый дом.
"10 апреля президент подписал закон, который прекращает действие чрезвычайного положения, связанного с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее в январе администрация президента США объявила, что намерена 11 мая отменить действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за COVID-19.