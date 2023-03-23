В Белоруссии бывший глава президентского пула СМИ получил три года колонии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника телеканала ОНТ и бывшего главу президентского пула Дмитрия Семченко, сообщает "БелТА".

Cуд признал его виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (ч.1 ст.130 УК Белоруссии).

В суде Семченко признал себя виновным, но добавил, что никогда не призывал к насилию, а выступал за диалог.

Суд над ним начался 21 марта.

По версии следствия, он с 2020 по 2022 год трижды разместил во "ВКонтакте" и Instagram публикации, "направленные на то, чтобы сформировать у общества негативное отношение к правоохранительным органам, военнослужащим, а также представителям государственной власти в целом, выступающим за сохранение действующего конституционного строя Белоруссии". Публикации набирали сотни просмотров.

В августе 2020 года Семченко уволился с телеканала ОНТ, объяснив, что на это его решение повлияло жесткое обращение силовиков с участниками начавшихся после выборов акций протестов.