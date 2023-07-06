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В Белоруссии через три месяца расширят основания для запрета иностранных СМИ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии через три месяца вступят в силу поправки к закону о СМИ, расширяющие основания для запрета деятельности в Белоруссии иностранных СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам.

"Совету министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по реализации положений настоящего закона", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале Белоруссии.

1 июля закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В его пресс-службе разъяснили, что закон направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении республики.

По закону, в частности, можно будет запрещать деятельность иностранных СМИ за недружественные действия против белорусских средств массовой информации.

Предусмотрено также определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Кроме того, законом устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ.

Александр Лукашенко Белоруссия
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