Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Турция пережила самую засушливую зиму за последние 20 лет и готовится решать неизбежные, по мнению экспертов, проблемы с водоснабжением в грядущий летний сезон, который также обещает быть жарким, пишет в четверг газета Hurriyet.

"Эксперты предупреждают, что Турция пережила самую сухую зиму за 22 года, и летом на нее надвигается кризис с водоснабжением", - пишет газета.

Ряд экспертов полагает, что с июня в стране начнется крупный кризис из-за нехватки воды. По мнению преподавателя Стамбульского технического университета Орхана Шена, ожидающихся осадков не хватит, чтобы заполнить водохранилища, многие из которых начали пересыхать из-за сокращения зимних осадков.

Аналогичного мнения придерживается бывший директор главного управления по контролю государственных гидротехнических сооружений Дурсун Йылдыз. Он считает, что для страны ситуация "столь же критическая, как и при недавнем землетрясении" и что этот вопрос необходимо решать в срочном порядке как вопрос национальной безопасности.

В феврале в Турции выпало на 24% меньше осадков по сравнению со средним показателем, отмечает газета.

Эксперты рекомендуют прибегнуть к экономии воды, использовать сенсорные смесители, отключать воду во время чистки зубов, сократить время на принятие душа и избегать длительной мойки автомобилей.