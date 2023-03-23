Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Задержанному в Финляндии российскому судну с удобрениями разрешили покинуть страну

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Финляндии выдало разрешение покинуть страну российскому сухогрузу Smew с грузом удобрений на борту, он сможет продолжить движение в ближайшие дни.

"Министерство приняло решение об освобождении экспорта грузов в среду. Отступление основано на том факте, что груз удобрений находится на пути в третью страну, и удобрение необходимо для содействия глобальной продовольственной безопасности", - сообщила в четверг порталу Yle руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

"Разрешение содержит особые условия, которым должен соответствовать покупатель груза удобрений. Когда условия будут выполнены, судно сможет покинуть порт", - отметила она.

По словам Сариваара, точный пункт назначения груза удобрений в настоящее время неизвестен, но возможными получателями является Сальвадор, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика или Колумбия. Она добавила, что о прибытии груза в пункт назначения необходимо будет сообщить в финский МИД.

Российский сухогруз был задержан накануне в порту Котка из-за санкций ЕС против России.

"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Хамина-Котка Киммо Наски.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Что случилось этой ночью: четверг, 23 марта

США и Южная Корея завершили масштабные военные учения у границы с КНДР

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа

Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа

В Финляндии задержано российское грузовое судно с удобрениями

Вьетнам планирует продлить срок безвизового пребывания российских туристов

Вьетнам планирует продлить срок безвизового пребывания российских туристов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });