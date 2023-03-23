Задержанному в Финляндии российскому судну с удобрениями разрешили покинуть страну

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Финляндии выдало разрешение покинуть страну российскому сухогрузу Smew с грузом удобрений на борту, он сможет продолжить движение в ближайшие дни.

"Министерство приняло решение об освобождении экспорта грузов в среду. Отступление основано на том факте, что груз удобрений находится на пути в третью страну, и удобрение необходимо для содействия глобальной продовольственной безопасности", - сообщила в четверг порталу Yle руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

"Разрешение содержит особые условия, которым должен соответствовать покупатель груза удобрений. Когда условия будут выполнены, судно сможет покинуть порт", - отметила она.

По словам Сариваара, точный пункт назначения груза удобрений в настоящее время неизвестен, но возможными получателями является Сальвадор, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика или Колумбия. Она добавила, что о прибытии груза в пункт назначения необходимо будет сообщить в финский МИД.

Российский сухогруз был задержан накануне в порту Котка из-за санкций ЕС против России.

"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Хамина-Котка Киммо Наски.