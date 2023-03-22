В Финляндии задержано российское грузовое судно с удобрениями

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российское грузовое судно Swem задержано в порту Котка из-за санкций ЕС против России, сообщили в среду местные СМИ.

"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", - сказал исполнительный директор порта Хамина-Котка Киммо Наски.

В настоящее время судно находится за пределами порта в ожидании разрешения на вывоз из страны задержанного груза. Министерство иностранных дел Финляндии, которое занимается выяснением вопроса, было проинформировано о транспортировке удобрений на прошлой неделе.

"При сотрудничестве с властями мы обнаружили, что груз включает удобрения, вероятно, принадлежащие лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения", - сказала руководитель санкционного отдела министерства иностранных дел Пиа Сариваара.

По ее словам, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Она объяснила, что груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.

По неподтвержденной информации, партия задержанных удобрений составляет 20 000 тонн, ее стоимость по нынешним ценам на мировом рынке может составлять около 10-12 млн евро.